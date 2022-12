Amorim: «Seria capaz de ligar ao Sarabia mas estou mais focado em tornar o Rodrigo melhor jogador»

O 'L'Équipe anunciou esta quarta-feira que Sarabia quer deixar o PSG neste mercado de inverno. Perante esta notíciia, Rúben Amorim foi questionado sobre o evental regresso do jogador espanhol a Alvalade."Sarabia não muda nada. Sempre gostámos muito dele, foi importante na nossa equipa mas continuamos a ter o nosso teto salarial, as nossas limitações. Temos o Rodrigo, que acabou de assinar. Temos de arranjar espaço para os miúdos. Há bastante talento na Academia em certas posições e quanto a mim vamos ter de arriscar. Olho mais para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo. Estou muito focado nos jogadores da formação. Rodrigo é um talento, vai começar a ter mais espaço na nossa equipa, mas depende dele. Acreditamos muito nele. Seria capaz de ligar ao Pablo, mas estou mais focado em tornar o Rodrigo melhor jogador. Sou o primeiro a ter noção do nosso projeto, das nossas limitações. Seria mais fácil para mim pedir o Pablo, mas estou focado em tornar o Rodrigo num grande jogador", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreia (quarta-feira às 21h15).