Amorim sobre compra de Sarabia: «Há uma ideia clara e sei que o presidente não vai ultrapassar isso»

Pablo Sarabia está a atravessar um bom momento no Sporting, mas exibições do avançado espanhol cedido por empréstimo pelo Paris Saint-Germain até ao final da presente temporada poderão não ser suficientes para continuar com a camisola dos leões ao peito.Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, Rúben Amorim foi questionado sobre a possibilidade de pedir ao presidente Frederico Varandas para comprar o passe do internacional espanhol, ao que o treinador dos leões apontou para o teto salarial do clube, lembrando o caso de João Mário, atualmente ao serviço do rival Benfica, no início da temporada."É nosso jogador até ao fim do ano, estamos todos contentes, mas há uma ideia do clube e um teto salarial. Há uma ideia clara e sei que eles [Frederico Varandas e Hugo Viana] não vão ultrapassar isso. Aconteça o que acontecer, sei que o presidente tem um plano. Houve aqui um caso no início da época que foi famoso, mas por mais vontade que haja não se vai passar esses patamares. Para já, é nosso jogador. O Nuno Santos também tem seis golos e duas assistências. A ideia geral não vai mudar muito. Goste-se ou não dos jogadores, é muito claro o caminho que o Sporting está a traçar.""Vai jogar, vai ser titular, acho que não há problema para dizer. Está bem, tem 17 anos, tem muita vontade e tem muitos jogadores que ajudam. Não é risco nenhum. Quando ele falhar, estará lá o defesa-central do lado direito para ajudar, esperamos nós. Tem talento e pode ser fundamental para nós. Vai jogar e ser titular amanhã.""O primeiro passo é perceber se tem ou não sintomas. Não tendo, não perde as condições em poucos dias. A ligação que eles têm entre todos ajuda muito. É um jogador que trabalha comigo há muito tempo. Conhece os colegas de olhos fechados, as rotinas dão-se nesse aspeto. É um jogador muito maduro e vive um bom momento no Sporting. Se estiver como o Coates, se tiver que ajudar a equipa são muito solidários, mas o gabinete de performance, eu nem me pergunto, só tenho de perguntar se estão bem, se disserem que não vão a jogo, não perdem a forma só por isso", terminou.