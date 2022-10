Amorim defende Esgaio: «Não é dos jogadores preferidos dos adeptos, mas é dos meus. Enquanto eu aqui estiver...»

Rúben Amorim falou sobre a exibição do Ricardo Esgaio no final do Sporting-Marselha e as críticas que o lateral tem constantemente recebido por parte dos adeptos leoninos."Não é um dos jogadores preferidos dos adeptos, mas é dos meus. Enquanto estiver cá eu vou protegê-lo ao máximo. Nunca vai ser abandonado pelo treinador e enquanto eu aqui estiver não há nada que se possa fazer ao Esgaio", disse em declarações à ELEVEN.Recorde-se que o defesa cometeu penálti e viu o segundo amarelo ainda na primeira parte.