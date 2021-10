Amorim sobre Pote e Inácio: um 'está para breve' e outro 'ainda não sabe que os profissionais jogam com dores'

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Arouca, Rúben Amorim foi questionado por Record relativamente às situações de Pote e Gonçalo Inácio, os únicos atuais 'clientes' departamento médico do Sporting. E o treinador dos leões detalhou em que fase das respetivas recuperações os dois jogadores se encontram





"O Pote está a melhorar. Acho que já pôs uma coisa no Instagram (risos). Penso que pode voltar em breve. O Inácio nunca teve lesoes. Teve uma entorse, está a demorar mais tempo porque tem muitas dores, algumas queixas, ainda não sabe que os profissionais jogam com dores e estamos a fazer esse trabalho com ele", afirmou Rúben Amorim.Também relativamente a questões físicas,confrontou Rúben Amorim com a eventual gestão de Feddal e se o central marroquino seria opção em Arouca depois de ter jogado em Dortmund. Mas o treinador não abriu o jogo. "O Feddal não tem sido gerido fisicamente. No ano passado vivíamos mais de transições, defendíamos num bloco mais baixo. Agora passamos o jogo mais subidos e vamos jogando com as caraterísticas dos nossos jogadores. Há evolução desta equipa e temos de melhorar. Quando o jogo pede coisas diferentes, têm estado bem fisicamente. Toda a gente quer jogar, eles já sabem quem vai jogar alguns já estão meio chateados porque não vão jogar. Olhámos para o Arouca, como fazem as transições e como chegam na frente. Temos um plantel competitivo e escolhemos os jogadores com as caraterísticas perfeitas para este jogo", justificou o técnico dos leões.