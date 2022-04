Amorim sobre Slimani: «Tenho a certeza que o Hugo Viana e o presidente confiam em mim»

Na conferência de imprensa após a vitória do Sporting em Tondela , Rúben Amorim foi confrontado com o facto de ter deixado Islam Slimani fora da convocatória . O treinador dos leões explicou a decisão tomada em relação ao avançado argelino e sublinhou que sente apoio total da estrutura."O Slimani não sabia se ia jogar ou não. Não fez o último treino, pois ao ao longo da semana entendemos que não esteve ao nível do que é exigido para ser jogador do Sporting. Coisas básicas, mas que são muito importantes. Mas não há caso nenhum. Tenho a certeza que o Hugo Viana e o presidente confiam em mim, na forma de liderar o grupo", afirmou o técnico leonino."Começa uma nova semana. Nenhum jogador meu é má pessoa e toda a gente pode ter más semanas. Tem uma nova oportunidade. O Slimani amanhã vai estar no treino e garanto que vai estar no máximo. Não esteve ao nível do que é exigido para jogar nesta equipa. Mas na próxima vai estar e isso é o mais importante", concluiu Amorim.