Tabata e Pepe vão estar à disposição dos respetivos treinadores no clássico da Taça de Portugal, é esta pelo menos a convicção de Rúben Amorim que tem sérias dúvidas que o Conselho de Disciplina tome alguma decisão antes do playoff para o Mundial, pois uma pena mais severa podia deixar o central do FC Porto fora das opções do selecionador nacional, Fernando Santos."Eu estou a contar com o Tabata, não acredito que saia qualquer castigo, principalmente até passarmos a eliminatória da seleção com a Itália. Não vai sair castigo nenhum por isso estou tranquilo e a contar com o Tabata", afirmou o técnico deixando assim um reparo ao 'timming' do órgão disciplinar.