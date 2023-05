Amorim sobre Ugarte: «O empresário já disse que poderá sair e talvez já tenha 60 milhões garantidos»

A conferência de imprensa era de antevisão ao jogo com o Marítimo, mas um dos temas principais acabou por ser o futuro do Sporting e o planeamento para a próxima temporada. Rúben Amorim não fugiu das questões, assumiu que o leão já está a preparar-se para o que aí vem, mas assume ainda não saber se contará ou não com Manuel Ugarte. E até deixou uma pequena 'boca' ao empresário do uruguaio, que deu a venda como garantida."Sei das limitações do clube e aceito isso, sempre o disse. Na altura o Matheus Nunes foi completamente diferente. O jogador tinha uma opinião, o jogador outra, o presidente outra, o empresário outra e não tivemos tempo para fazer nada. A forma como o processo foi conduzido... Isso é que me deixou zangado na altura e demorou tempo a recuperar isso. A saída de jogadores será conversada por toda a gente. Aqui só há um Sporting. Isso já foi esclarecido. Não posso garantir que há jogadores que não vão sair, mas já provámos com o Porro que os mais importantes terão de sair pela cláusula", começou por explicar."Champions? Isso depois tem de ser uma avaliação. Saída do Matheus... Já tínhamos vendido o Palhinha e o Bragança lesionou-se um tempo antes. Perdemos três jogadores assim de repente. Acontecer isto num balneário... Fica difícil recuperar. Não tem a ver com o ficar ou sair. A única coisa que disse foi que eu, como treinador, falhei os objetivos. O objetivo é ganhar títulos e depois temos de fazer a avaliação e isso fazemos em conjunto. Com o Matheus Nunes não fizemos em conjunto e foi isso que tirou alguma harmonia entre todos. Estaremos aqui para o que der e vier e temos noção que há coisas que podem não funcionar logo no começo".Novamente sobre Ugarte, Rúben Amorim assumiu que o médio uruguaio "é um jogador muito importante". "Foi construído e foi uma preparação para a saída do Palhinha. Agora vamos ver. O empresário já disse que poderá sair e talvez já tenha 60 milhões garantidos... Eu não sei. Continuidade do treinador não tem a ver com isso".O técnico do Sporting revelou ainda que já tem uma lista de jogadores que o plantel necessita e também dos que tenciona prescindir. "Para nós é muito claro. Vai ter interferência no que teremos ao nosso dispor em termos financeiros, mas isso é mais planeamento da direção. Temos claro que jogadores precisamos e quem poderá sair, essa avaliação já está mais ou menos feita. Temos de apostar muito na continuidade, na forma como a equipa joga e nas ligações entre os jogadores. Já temos um planeamento, quer com ou sem Liga dos Campeões. Não vai variar muito quer nas vendas quer nas entradas".