Amorim: «Sofremos uma derrota com o Benfica que nos custou, mas queremos passar a eliminatória»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã do Sporting com FC Porto, da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal. A partida disputa-se às 20h15, no Dragão."Exatamente igual. O facto de termos ganho títulos nas épocas passadas não retira responsabilidades. Tivemos uma derrota difícil contra o Benfica no último jogo que nos custou, mas queremos passar esta eliminatória. Temos de fazer pelo menos dois golos e é o que vamos tentar fazer"."O dia a seguir foi muito difícil, depois o primeiro de recuperação no relvado já foi melhor, mas ainda senti o resultado e que já estavam a pensar numa eliminatória que decide um título. Depois já os senti bem, concentrados. Sabemos que estamos em desvantagem, vamos jogar fora, mas vamos tentar jogar o jogo pelo jogo"."Queremos marcar mais golos do que eles. São fases. Pode sempre mudar este conjunto de resultados. Tem havido um grande equilíbrio entre as equipas, mas temos que olhar para o que temos vindo a fazer bem. Jogamos muito melhor este ano e o que temos de fazer é marcar mais do que eles. O ano passado, entre Benfica e FC Porto, tivemos resultados mais positivos. É olhar para o que controlamos, e o resultado não controlamos"."O FC Porto é perigoso em todas as fases do jogo: contra-ataque, ataque organizado, segundas bolas... temos de nos focar no que eles fazem bem, mas principalmente no que nós fazemos bem. Temos de encontrar espaços, etc... o jogo cá [contra o FC Porto] pressionaram diferente. Temos um plano de jogo e vamos tentar segui-lo. Os jogadores conhecem bem a nossa forma de jogar, não variamos muito consoante o adversário, e nesse aspeto estamos bem"."Depende do que o jogo pedir. Nem sempre ter mais gente na frente revela mais oportunidades ou qualidade de jogo. Mesmo no último dérbi, o facto do Coates ter ido para a frente só piorou. É isso que tiramos dos jogos, ver o que podemos aprender. Houve muitas coisas que não fizemos bem, e o treinador piorou o jogo ao meter o Coates para a frente, jogar com dois avançados não melhorou o jogo. Houve uma fase em que Paulinho e Slimani jogaram juntos e correu bem. Não interessa se temos muitos avançados ou homens de área, há fases em que temos lá muitos homens e os cruzamentos não saem bem...""Mal seria de um clube se estivesse sempre tudo bem. Quando não há resultados, claro que as pessoas não podem estar sempre satisfeitas. Medo tenho zero, porque acho que arranjava trabalho na mesma... nós desde o princípio que sabemos que ou ganhamos ou perdemos. E quando perdemos, tudo se esquece um bocadinho, mas acho que isso é sinal de vitalidade, que os adeptos são exigentes. Vivo bem com isso. O bom do futebol é que amanhã há sempre um jogo, e ganhando, o último resultado é que conta. Estou muito entusiasmado com esta meia-final, podemos ganhar, perder... Sobre os castigos, já comentei tudo"."Não. Penso que o FC Porto só sabe jogar de uma forma, que é jogar para vencer. As equipas grandes só sabem jogar assim. Na forma em que o FC Porto está, certamente não vai jogar para o empate. Precisamos de muita convicção, que é algo fácil de ter quando estamos a ganhar. Temos de voltar a jogar bem, criar oportunidades, marcar golos e não sofrer. Cada jogo tem a sua história, e é o que vamos fazer. Acreditamos muito na nossa forma de jogar"."Confirmações não tenho. Jogar com o FC Porto é sempre difícil. Em relação à época depende da exigência que se tem. Há uns tempos, ficar em 2.º já era bom, agora temos dois títulos, mas lá está, vai soar sempre a escasso porque o que importa é o campeonato, e esse já está muito difícil. Sou o treinador, devia estar a defender o lado de que isto é um projeto, se não tivéssemos sido campeões estávamos a falar do crescimento do projeto, mas sinto que é escasso não ganhar o campeonato. E se não ganharmos a Taça também vai ficar esse sentimento de certeza"."Em relação ao mercado vamos falar na altura certa. Temos alvos bem identificados, não sabemos quem poderá sair. Sabemos quem tem de ficar, temos esse planeamento feito. Em relação à revolta, temos de treinar bem, sabemos que jogamos num clube grande, perdemos, ficámos longe de um objetivo, mas temos de saber que depois começa outro campeonato, basta um dia para renovarmos a nossa forma de estar e alegria de viver a profissão. Hoje em dia as pessoas parece que estão muito preocupadas em saber como estamos. O que temos de fazer é jogar à Sporting. Há três clubes grandes, alguns ganham títulos, outros não, e temos de estar nas decisões. O Sporting esteve lá este ano e o ano passado".