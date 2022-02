Amorim quer foco no título e nos lugares de Champions: «Não podemos deixar os que estão atrás aproximar-se»

Rúben Amorim não deita a toalha ao chão na luta pelo título nacional, apesar dos seis pontos de desvantagem para o FC Porto. O treinador do Sporting lembrou que o importante é a equipa vencer os seus jogos e que nunca se sabe o que vai acontecer a cada ronda."Enquanto matematicamente for possível... Sabíamos que o melhor era ganhar, perder seria mesmo muito difícil. São 6 pontos, o FC Porto não perde muitos. O que temos de fazer é ganhar os nossos jogos. Há sempre jogos difíceis, não sabemos o que pode acontecer a cada jornada. É muito importante para nós ter como objetivo o título mas a Liga dos Campeões também é muito importante. Não podemos deixar os que estão atrás aproximar-se. Em termos de espírito somos fortes, somos mais com todos os jogadores mas isso acontece quando há castigos ou lesões. Podemos vencer", vincou o técnico dos leões na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo com o Estoril.E prosseguiu: "Não tive uma mensagem especial. Sentiu-se principalmente no primeiro treino, que foi ontem. Com toda a gente na preparação do jogo, falamos que é normal. Mal seria se eles não sentissem, mas hoje já foi completamente diferente. Tínhamos uma ilusão muito grande, foi difícil para nos, quando acontece algo como na Liga dos Campeões é difícil, mas faz parte de uma equipa que está habituada a vencer", acrescentou em alusão à goleada sofrida com o Manchester City na terça-feira.Rúben Amorim abordou ainda a chegada de Marcus Edwards em janeiro. "O Edwards é um bocadinho como o que preparamos como Ugarte. Fui questionado quando ele foi comprado e não lhe demos utilização. Todos precisam de perceber bem as dinâmicas da equipa. Com o ritmo do treino é diferente. Todos os pormenores da procura de casa, a família vir ou não, todos os pormenores contam. Tenho a certeza que o Edwards vai ser um grande talento, já o é. O Ugarte de um momento para o outro cresceu muito porque já cá estava, já se sentia em casa. O Slimani tem tido [minutos] porque os jogos as vezes pedem mais o Slimani que o Edwards. A resposta é; eles estão prontos para ajudar, dependendo o que precisamos do jogo. Mas não há qualquer pressa, porque o nosso plano não é só para hoje, é para o futuro", reiterou.