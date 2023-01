Amorim: «Temos uma equipa muito talentosa, mas quando as coisas não começam a sair...»

O Sporting perdeu este domingo (0-1) na deslocação aos Barreiros, diante do Marítimo, na 15.ª jornada da Liga Bwin, numa ronda em que viu os três rivais diretos na luta pelo título, Benfica, Sp. Braga e FC Porto, aumentarem a distância.

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim lamentou a entrada menos conseguida da equipa e o penálti cometido que acabou por ditar o resultado final na Madeira.

"Acima de tudo, quando entrámos bem na segunda parte, o que não aconteceu na primeira, fizemos um penálti e tornámos tudo mais difícil. Na primeira parte não estivemos bem, tivemos falta de poder nos embates, nos duelos, e isso torna mais difícil nas saídas de bola e em empurrar a equipa adversária para a sua área. Nunca conseguimos assentar bem o jogo. O Marítimo foi pressionar-nos à frente, não fomos rápidos o suficiente e não tivemos a qualidade que devíamos ter. O desenrolar do jogo e as paragens tornaram o jogo mais confuso. A verdade é que temos uma equipa muito talentosa, mas quando as coisas não começam a sair torna tudo mais difícil... é um passo que a equipa tem de dar e que vai dar no futuro", começou por referir o técnico sportinguista, em declarações aos microfones da Sport TV.



Distância pontual para os rivais diretos na luta pelo título



"Obviamente que o campeonato é feito de pontos, mas neste momento temos de pensar jogo a jogo e no fim a classificação será consoante os pontos que tivermos. Vai ser jogo a jogo até ao fim."



Dérbi com o Benfica ganha ainda mais importância?



"Todos os jogos são importantes. Para nós são decisivos porque temos uma desvantagem muito grande, vamos disputar todos eles. O ponto [da situação] da nossa equipa não é para fazer grandes planos para o futuro, mas sim para trabalhar já no próximo treino", terminou.