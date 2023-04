Amorim: «Toda a gente está à espera de um Sporting a cair, sem intensidade e a perder jogos»

O Sporting derrotou esta segunda-feira o V. Guimarães, por 2-0, e regressou às vitórias na Liga Bwin.

Ausente do banco de suplentes e, consequentemente, da 'flash-interview' por estar a cumprir um jogo de castigo, Rúben Amorim apenas marcou presença na conferência de imprensa para falar sobre o triunfo leonino em Guimarães.





"Esteve segura [a vitória], mas a velocidade da primeira parte deu essa ideia porque somos mais fortes, mais rápidos e mais ágeis. A nossa velocidade na primeira parte foi bastante lenta e deu essa sensação. Claro que estávamos a controlar o jogo, o Vitória estava à espera do nosso erro, não perdíamos tanto a bola, mas a velocidade para criar lances... Ainda assim, criámos uma ou outra. A segunda parte foi diferente, acertámos mais e mais jogadores a fazer roturas e isso esticava mais a equipa do Vitória. Começámos a ter mais espaço e obviamente que o golo ajudou. Agora, temos muito a melhorar e temos de ter outra velocidade nos jogos porque temos é a nossa obrigação para termos um jogo mais atrativo. Quando metemos mais velocidade controlámos melhor, o que às vezes não é a mesma coisa. Fizemos um jogo muito seguro, onde poderíamos ter tido outra velocidade, mas sabemos do momento dos jogadores e parabéns a eles porque não sofremos golos.""Foi relembrar um bocadinho a primeira época, que me habituei muito nessa primeira época. Realmente é uma coisa que nós conseguimos perceber porque antigamente os treinadores da Premier League ficavam muito na bancada e depois iam para o relvado. Temos um visão completamente diferente. Ficamos mais ansiosos porque não podemos comunicar e porque vemos tanto espaço, que não há no banco. É sempre mais difícil estar fora do banco do que no banco. Vivi isso com mais stress, mas eu também sou stressado, todos os treinadores são. Mas o que eu vi foi uma equipa segura, com uma velocidade abaixo daquela que deveremos ter.""Obviamente que os jogadores sentem e não há como fugir a isso, nem é fingir que isso não se passa. Nós temos a consciência disso, transmitimos a ideia a eles. O exemplo que eu lhes tento transmitir é que toda a gente está à espera de um Sporting a cair, sem controlo de jogo, sem intensidade e a perder jogos. O que nós temos de fazer é o contrário porque somos felizes a fazer o que gostamos. Esta época vai acabar, tudo o que fizerem esta época vai contar para a próxima. É a única forma que eu vejo de motivá-los. Relembrar que eles são privilegiados e o que nós temos de mostrar às pessoas que ninguém está caído, ninguém está desolado, podemos estar zangados e frustrados. Eu sei do peso que eles têm em cima deles. Quando se ganham jogos, mesmo não tendo objetivos à mão e já perdemos a maior parte dos objetivos, a verdade é que quando formos hoje para baixo [Lisboa] é que vamos com um sentimento melhor. É mais um jogo do campeonato. Não sofremos golos, que era um objetivo para hoje. Tínhamos vários para este jogo: não sofrer golos, não sofrer muitas oportunidades... mesmo assim aquela que está fora de jogo do André Silva seria a primeira do Vitória e voltámos a sofrer junto ao intervalo, o que já é normal às vezes. Eu sei que é difícil motivar os jogadores por mais que se diga, mas temos muita coisa a ganhar a jogarmos bem e a sermos a equipa que somos.""A minha opinião é que isto acontece em todo o sítio. Eu já estive nas duas posições, a lutar pelo título e fora da luta, e o que eu digo é que é normal. Isto começa a aproximar-se do fim e tudo conta. É uma coisa muito portuguesa, muito latina. Eu não tenho falado. Não vou falar dos outros clubes.""Eu quero sempre ganhar. Não me vão ouvir dizer que prefiro um bom espetáculo e depois não ganho. Eu não acredito nisso. Eu olho para os outros e comparando com outros jogos tivemos mais oportunidades do que noutros jogos. Não quero ser mais frio ou pragmático, quero que a equipa jogue bem e que seja mais rápida do que foi hoje", terminou.