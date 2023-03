Amorim: «Trincão não ganhou o direito na semana passada de jogar a titular»

O golaço de Trincão no Sporting-Estoril: 'serpenteou' por entre adversários até marcar O golaço de Trincão no Sporting-Estoril: 'serpenteou' por entre adversários até marcar

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense (amanhã, 18 horas), e abordou o momento de Trincão no Sporting. Já sobre se o esquerdino ganhou estatuto de titular... a conversa é outra."Não poupamos jogadores, fazemos rotatividade porque temos jogadores de qualidade e colocamo-los em campo de acordo com o jogo. É bom ter esses jogadores ‘extra’ para mexer no jogo. Quanto ao jogo do Trincão [ com o Estoril ], compreendo-o, da mesma forma que quando eles jogam mal, sei o que eles estão a sentir. O Trincão na 1.ª parte não conseguiu ter muita bola, na segunda fez um golo e desbloqueou um bocadinho. Pode manter-se no onze ou ir para o banco. Trincão não ganhou o direito na semana passada de jogar a titular, foi ganhando durante a semana. Não é garantido que comece de início, vamos ver qual é o onze", afirmou.