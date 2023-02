Amorim: «Trincão teve épocas em que esteve um pouco parado no tempo, mas o talento está lá»

O Sporting alcançou esta segunda-feira a segunda vitória consecutiva na Liga Bwin ao bater, esta noite, o Estoril, por 2-0, em jogo a contar para a 22.ª jornada da prova, num encontro que ficou resolvido com golos de Bellerín (estreia a marcar) e Trincão.

Em declarações no final da partida disputada em Alvalade, Rúben Amorim afirmou ter sido um triunfo incontestável da sua equipa. "Foi um jogo que teve sentido único, obviamente que o Estoril não vive um bom momento. Tivemos a paciência para ter a bola, os nossos centrais quase estiveram em cima da área deles. Depois, os rasgos individuais que têm de surgir, hoje surgiram. Chegámos ao primeiro golo, depois, na segunda parte [ao segundo], um rasgo individual do Trincão com muita gente à frente, mas ele é capaz destas coisas", começou por dizer o técnico dos leões.





"Obviamente, porque ainda há muitos jogos e porque também é um sinal de que estamos presentes, que queremos ganhar e que temos essa ambição. É importante até para os da frente não se sentirem à vontade. Esse é um dos objetivos, aproximar dos da frente, mas também jogar bem.""É muito importante, acima de tudo quando o registo não é enganador. Bloqueámos muito bem as saídas, o um para um. Todas as grandes equipas sofrem muitos poucos golos e o facto de não sofrermos golos, vimos que fomos nós que controlámos bem. Não foi o Adán que fez muitas defesas ou nós que permitimos vários remates. Não foi nada disso, fomos uma equipa competente.""Tem que perceber quando é assobiado. Às vezes, os nossos pais e toda a gente que gosta de nós têm esses momentos de críticas perante as nossas exibições e a nossa vida. Tem de lidar com isso com naturalidade. O talento está lá, precisa de tempo, também é a primeira época que está a jogar no Sporting. O Trincão teve épocas em que esteve um pouco parado no tempo, em que foi jogando a espaços e não teve continuidade. É preciso olhar um bocadinho para o que joga no outro lado, o Edwards, que não se parece com o jogador que chegou cá. Precisou de um tempo de habituação, precisou ganhar capacidade física, de entender os colegas e ganhar confiança. Hoje é um jogador totalmente diferente. O mais importante para mim é ver se há talento. Depois é apoiar.""Não foi só isso, mas sabíamos que íamos encontrar uma equipa muito recolhida e a verdade é que o Pote mal tocou na bola como médio-centro. Pote é um jogador muito completo, que ainda tem muito a melhor, mas esteve quase sempre como ala e essa foi um das razões", terminou.