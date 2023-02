Amorim: «Vai ser difícil levantarmo-nos, mas há muita coisa boa e o treinador está cheio de força»

O Sporting perdeu (1-2) este domingo no clássico com o FC Porto, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga Bwin, naquele que foi o oitavo duelo consecutivo em que os leões não conseguiram bater os dragões.

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim assumiu que têm sido "os detalhes" que têm determinado os resultados negativos dos leões neste tipo de jogos de grande importância.

"Penso que são os detalhes temos perdido estes jogos nos detalhes, por vezes não fazemos golo quando temos de fazer e falta-nos alguma competitiva em relação com o FC Porto. Voltamos a perder e agora temos de pensar para o próximo jogo", começou por dizer Rúben Amorim, aos microfones da Sport TV.



Mudanças no onze

"O Chermiti pelo que tem feito até agora merecia continuar a jogar. O Fatawu é muito explosivo no um contra um e queríamos explorar isso. Foi isso que procurámos, é um jogador que é muito veloz e muito forte nos duelos no um contra um. Conseguiu fazê-lo na primeira parte."



Foi mais coração do que razão nos minutos finais?

"Claro que sim, também porque já vínhamos de um jogo difícil onde não conseguimos marcar. Fomos sempre uma equipa que tentou, um FC Porto mais em transição e com o André Franco a tentar mais pela direita."



Resultados afetam a equipa?

"Nós sabemos que tem sido um ano difícil, que não começou bem, mas há muito para fazer. Fazer uma melhor segunda volta. Isto não acaba aqui. Obviamente que todas as equipas passam por maus momentos. Estamos a passar por esse momento, não diria que é mau, vai ser difícil levantarmo-nos, estamos a perder-nos nos detalhes, mas há muita coisa boa e o treinador está cheio de força", terminou.