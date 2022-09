Amorim volta a chamar jovens ao treino e continua com seis ausências

O Sporting prosseguiu a semana de trabalho com mais um treino na Academia e, à imagem do que sucedera na sessão do dia anterior, Rúben Amorim voltou a chamar nove jovens da formação para compôr o plantel, desta feita Gilberto Batista, João Ferreira, Domingos Andrade, Lucas Dias, Tiago Augusto, André Gonçalves, Vando Félix, Nicolai Skoglund e Rodrigo Marquês.No que diz respeito a ausências, o técnico de 37 anos continua sem contar com seis elementos (Daniel Bragança, Pedro Porro, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Luís Neto e Jovane Cabral), todos eles, segundo as informações do clube, entregues ao departamento médico.A próxima sessão de treinos, a penúltima antes do encontro com Gil Vicente para o campeonato, terá lugar esta quarta-feira mas, ao contrário do habitual, decorrerá da parte da tarde a partir das 17h. Desta forma, é possível que Amorim conte nessa sessão com os jogadores que se encontram ao serviço das seleções - Ugarte (Uruguai), Morita (Japão), Alexandropoulos (Grécia), Fatawu (Gana), Mateus Fernandes, Essugo e Rodrigo Ribeiro (sub-19) e Nazinho (sub-20).