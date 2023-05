Ana Borges e Ana Teles no 'ADN de Leão': «Quem vê futebol feminino não acha aborrecido»

O futebol feminino tem evoluído muito nos últimos anos, prova disso são os recordes que se têm batido por essa Europa fora. No ano passado, em Espanha, estiveram 90 mil pessoas em Camp Nou para assistirem ao clássico entre o Barcelona e o Real Madrid. Por cá, a assistência máxima foi alcançada no passado mês de março, no Estádio da Luz, com 27 mil adeptos a testemunharem a vitória (1-0) do Sporting sobre o Benfica. Ana Borges não tem dúvidas que a trajectória vai continuar em sentido ascendente e pede que os clubes continuem a abrir as portas."Há cada vez mais a pessoas a verem o futebol feminino. Quem vê não sente que seja aborrecido. Ainda para mais um dérbi. O jogo dos 27 mil foi na Luz. Já abrimos Alvalade há dois anos, mas havia a situação do Covid-19. Era o jogo do título. Acredito que estaria muita gente e bateríamos o recorde nesse ano. A tendência vai ser sempre melhorar. É preciso apoio, abrirem os estádios", referiu a futebolista do Sporting, no último episódio do ‘ADN de Leão’ que já se encontra disponível, ouvindo a colega Ana Teles desencantar uma outra solução. "Umas cuecas e umas fintas ajudam. Trouxeram-me para isso", disse, entre risos, a jovem craque de 22 anos. Ana Borges não se ficou: "É bom meter a equipa em risco. É bom, é bom."Esta ‘picardia’ saudável deu origem a uma boa amizade fora do campo, mas dentro das quatro linhas a experiência entra muitas vezes em choque com a irreverência da juventude. "Na Luz entrei para o lado da Borges. Pensei ‘pronto, hoje nem vou subir. Nem corro’. Subi uma vez. Ganhei uma bola e pensei ‘é agora, vou no contra-ataque’. Olhei para um lado estava a Capeta no chão e eu sem linha de passe. Comecei a pensar ‘se finto, a Borges começa a gritar. O que é que faço?’. Acabei por mandar a bola para fora. Foi óptimo estarem 27 mil pessoas porque nem dava para ouvir a Borges", disse Ana Teles, com a sua natural boa disposição, acrescentando: "Só pus a bola fora porque gritaram. Na minha cabeça eu conseguia fintar aquilo tudo e ir para a baliza. Coloquei fora e a bola sai na direcção do banco delas. Começaram logo a assobiar."Destacam-se no futebol, mas será que viravam craques noutra modalidade? No alto dos seus 160 centimetros, Ana Teles via-se a jogar… basquetebol. "Não é pela altura, mas acho que até me safava. Eu faço uns cestos ali no campinho e a Borges sabe", disse a avançado, cuja preferência não entronca nada com a da capitã."Eu era mais para o surf. Já fiz uma aulinhas. Gostava mesmo. E o Sporting até tem a modalidade", afirmou Ana Borges, de 32 anos, que levou novamente uma ‘alfinetada’ da companheira. "Pelo menos já tem fotos na areia. É o que é preciso." No entanto, Ana Teles não demorou muito a baixar a guarda, visto que gosta mais de ter os pés assentes na terra."Quando cheguei ao Sporting pensei ’espero que não façam nada na água’. Eu não sabia nadar e não queria que elas soubessem. Na primeira actividade mandaram-nos para a equipa. ‘Pronto, já foste’. Depois tive mesmo que dizer que não sabia nadar. Fiquei eu e mais quatro. Na altura até tínhamos uma chinesinha que nem para a água ia… que vergonha. Elas todas na águas e nós ali. Também houve uma vez que me tentei levantar e levei com a prancha na cabeça", afirmou, provocando mais gargalhadas.