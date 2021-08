André Bernardo: «As bases estão lançadas e o ADN do Sporting resgatado»

André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, congratulou-se com o regresso dos adeptos ao (renovado) Estádio de Alvalade e manifestou o seu otimismo relativamente ao futuro dos leões, num artigo de opinião que assinou no jornal do clube.





"Esta época vê o público regressar e o sportinguista vai ver melhorias substanciais que materializam um projeto e uma visão estratégica a longo prazo, num jeito novo que não devia ser de estranhar e que (...) resgata do ADN do clube o mais fundamental da sua essência: os seus valores", explicou aquele responsável.Depois, deixou uma garantia: "As bases estão lançadas, o ADN do Sporting resgatado, o ambiente e culto de companheirismo vivo, o foco no sócio e adepto retomado, e o processo de simplificação e transformação do clube colocado em marcha", sublinhou, citando depois José Alvalade. "Ainda continuam muitas coisas em consolidação, mas o conforto que podemos dar é que o futuro está a chegar e, 'enquanto não vir(mos) isto tudo pronto, não vamos descansar'".