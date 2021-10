André Bernardo denuncia "segmento de sócios" do Sporting "que decide sem qualquer base de racionalidade"

André Bernardo apela ao voto na Assembleia Geral do Sporting marcada para este sábado, no Pavilhão João Rocha. E cita, neste contexto, o discurso de tomada de posse do ex-presidente dos EUA, John Fitzgerald Kennedy. "Não se questionem sobre o que o vosso país pode fazer por vocês. Questionem-se, antes, sobre o que podem fazer pelo vosso país."





"Recordo que, no próximo sábado, dia 23, o que está em votação em Assembleia Geral (AG) é a aprovação das contas do clube relativas aos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021. Contas auditadas, certificadas e novamente certificadas pelo auditor", escreve o administrador da SAD e vogal do Conselho Diretivo, no editorial do jornal 'Sporting' desta semana, a propósito dos dois documentos que foram chumbados na AG de 30 de setembro, ambos submetidos a segunda certificação do auditor."O voto de aprovação de contas é um voto de aprovação relativamente às contas. Ponto. Que exige por parte dos sócios um dever de objetividade e responsabilidade perante a associação secular da qual fazem parte, e por cuja imagem de credibilidade e reputação devem zelar", apela André Bernardo, convicto de que "qualquer outro intuito fere este princípio e o bem superior do Sporting Clube de Portugal." "Todos os sócios, independentemente do seu direito de opinião e liberdade de expressão, deviam ter isto presente. O que é hoje em dia, mais do que nunca, evidente é que no Sporting CP existe um segmento de sócios que decide proselitamente sem qualquer base de racionalidade ou evidências", lamenta.O dirigente sublinha que "o Sporting não só apresentou lucro, como inclusive em 2020/2021 registou o melhor resultado líquido desde 2014/2015 com €4,3M." Este número foi, entretanto, corrigido devido à alteração da normativa contabilística aplicada às contas do clube. "Fosse também o caso que, resultante desta alteração, existisse uma 'inflação' dos resultados com algum intuito de cosmética, uma não aprovação seria igualmente explicável. Acontece que o Sporting alterou de SNC para IFRS e, como consequência disso, o resultado líquido baixou de €4,3 milhões para 135 mil de euros", explica.