André Bernardo: «Em relação a alguns anos multiplicámos as vendas por 16»

A inauguração da Lion Store, no Estádio José Alvalade, contou com a presença do administrador executivo da SAD, André Bernardo, que não escondeu a sua satisfação com a resposta dos sócios que encheram de imediato o novo espaço comercial que, nesta primeira fase, só poderá receber 30 adeptos em simultâneo por devido às limitações da Direção-Geral da Saúde. "Queremos dar uma experiência única aos sócios", explicou o dirigente leonino que espera ver a obra concluída em meados de agosto.





Lion Store inaugurada: veja as imagens



Lion Store inaugurada: veja as imagens

Na semana passada, o Sporting anunciou o recorde de venda das novas camisolas e o também vice-presidente admitiu que a conquista do título está diretamente ligada a este sucesso. "A diferença é muito grande. Em relação a alguns anos multiplicámos as vendas por 16", assumiu destacando a obra que tem sido realizada: "Hoje é uma nova Lion Store depois de termos inaugurado a loja online, e eu acho que temos aqui um novo Sporting pois há uma nova visão e um investimento feito no património e na marca Sporting. Além das novas lojas temos novos relvados, aqui e na Academia, temos as cadeiras verdes, e estamos a completar um obra de 'openspace' lá em cima…Enfim, é um novo Sporting com o objetivo de dar a melhor experiência possível ao sócio".Após ter agradecido à sua equipa e às modalidades, em especial ao ténis de mesa por ter cedido o espaço para a loja, o dirigente ainda revelou que os sócios terão algumas surpresas quando a loja começar a funcionar sem limitações o que deverá acontecer depois do dia 20 de agosto. "Esta loja também não é só maior, é também melhor, e tudo isso facilita o aumento de vendas. No final de contas o que todos desejamos é ganhar e sermos campeões De qualquer forma, como é reconhecido por todos, o adepto do Sporting independentemente por qualquer envolvência de ser campeão está sempre cá", acrescentou antes de deixar uma garantia: "Vamos estar melhores e mais fortes. Nós estamos a trabalhar para ter aqui um nível de experiência de contacto com a marca Sporting completamente diferente do que já se viu em Portugal".