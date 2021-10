André Bernardo: «Não trabalhamos com a preocupação de sermos reeleitos»

André Bernardo, administrador executivo da SAD do Sporting, abordou o trabalho realizado até à data pela atual direção, à margem do 'Betano Media Day', que teve lugar na Academia de Alcochete, assumindo que "a fasquia está muito alta", mas nem por isso olha - para já - em direção às eleições para o próximo quadriénio, que se vão realizar em 2022.





"Faltam seis meses (de mandato). Não estamos a preparar o novo ciclo. Se há coisa que fizemos questão de fazer foi deixar o Sporting diferente para melhor. De forma a que qualquer pessoa consiga passar o Sporting do 80 para o 100 e não do 8 para o 80. Queremos deixar uma base para um crescimento sustentável, não trabalhamos com a preocupação de sermos reeleitos. Já tomámos várias medidas consideradas impopulares e a verdade é que aqui estamos, num modelo que consideramos mais saudável para o clube", sublinhou.A este propósito, o dirigente lembrou o trabalho feito e reforçou a tónica: "Reduzimos em 18,5 milhões de euros os custos de infraestrutura, nomeadamente em gastos com pessoal. Estamos a investir na Academia, que é completamente diferente do que era há três anos. Fomos premiados com o modelo de desenvolvimento do jogador... Não estamos preocupados em sermos reeleitos ou não, isso é uma decisão dos sócios. Até lá, veremos".A parceria entre o Sporting e a Betano, um dos patrocinadores do clube, estende-se também à Fundação Sporting. As entidades celebraram, esta segunda-feira, um acordo que envolve o projecto Heróis Betano, o programa de responsabilidade social da Kasing Game.Por intermédio de Panos Konstantopoulos, a Betano acredita que esta ligação "será de longo prazo", enquanto o Sporting, representado por André Bernardo, salienta que "a parceria vai além do futebol". "É uma forma de alavancar a marca Sporting e dar visibilidade a coisas que no dia a dia não vemos", reforçou.A cerimónia contou, ainda com a presença do presidente do Sporting, Frederico Varandas, Frederico Varandas, e os responsáveis da Betano Aris Dimarakis e Ricardo Branquinho.