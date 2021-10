André Frias foi ao balneário do Sporting e pediu desculpa a Porro

André Frias no final do jogo com o Sporting fez questão de deslocar-se ao balneário leonino para pedir desculpas a Porro. O jogador do Belenenses nunca teve qualquer intenção de lesionar o seu adversário, e assim que viu o internacional espanhol sair de maca arrependeu-se da forma impetuosa com que abordou o lance.





Segundoapurou, assim que o encontro terminou, o lateral dos azuis pediu autorização aos responsáveis leoninos para se inteirar do estado de físico de Porro e pedir-lhe desculpa explicando-lhe pessoalmente que nunca teve qualquer intenção de lesioná-lo. O pedido foi aceite e André Frias teve a oportunidade de apresentar o seu pedido de desculpas.