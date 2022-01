André Gonçalves renova contrato profissional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Gonçalves renovou contrato com o Sporting por cinco temporadas estando agora ligado aos leões até junho de 2027. O avançado, de 18 anos, alinha na equipa de sub-19 mas também já se estreou nos sub-23.A cumprir a sexta temporada ao serviço do clube de Alvalade, o jovem manifestou o desejo de chegar à equipa principal. "Ver colegas a estrearem-se na equipa principal deixa-me ainda mais motivado. Faz-me acreditar que também poderei conseguir o mesmo. O meu foco está em chegar à equipa principal, é o meu sonho desde que cheguei ao Sporting e trabalho todos os dias para isso", afirmou, à Sporting TV, onde também se revelou feliz pelo voto de confiança que recebeu dos responsáveis leoninos: "Este é um daqueles momentos que vou levar para a vida e que vão fazer parte de mim. Não dá para explicar, estou muito contente por toda a confiança que depositaram em mim. Quero continuar no Sporting por muito mais tempo".