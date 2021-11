Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André saiu de Vidago às 7h30 e acabou a abraçar o irmão Pote à noite: «Foi um grande orgulho» André Pereira recebeu a camisola do jogador do Sporting no final do duelo frente ao Besiktas: "Tinha-me mandado mensagem..."





• Foto: DR Record