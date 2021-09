Angolano Domingos Andrade é reforço para os sub-23 do Sporting

O Sporting oficializou a contratação de Domingos Andrade, confirmando desta forma a notícia avançada por Record, ainda no passado mês de julho. O médio angolano, de 18 anos, vai atuar pelos sub-23, ainda que com a oportunidade de esporadicamente subir degraus com vista à equipa B.





O ex-Interclube, de Angola, assumiu-se "bastante feliz". "É uma honra estar entre os grandes clubes da Europa. Aqui sei que estou bem entregue, naquela que é a melhor Academia do mundo. Com trabalho tudo será possível", sublinhou, em declarações à Sporting TV.O internacional pelas camadas jovens de Angola assegura estar "pronto para ajudar a equipa", seja como médio-defensivo ou central, e salienta as suas principais caraterísticas: "Jogo onde o míster quiser. Posso ser central ou médio e acho que tenho uma boa leitura de jogo, qualidade de passe e boa recuperação de bola".Em Portugal, Domingos Andrade tem à sua espera um futebol "mais rápido e agressivo", ciente de que está numa "realidade diferente". "Aqui as coisas são mais evoluídas e o nível de exigência é diferente", vincou, com uma mensagem aos adeptos: "Serei um jogador trabalhador para ajudar ao máximo o clube".