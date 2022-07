Ânimos quentes na 2.ª parte do Sporting-Wolves: cartões amarelos 'saltaram'

O último particular da pré-época do Sporting teve momentos pouco... amigáveis. É que após uma 1.ª parte tranquila, os ânimos aqueceram no reatamento: aos 48’, Ait-Nouri empurrou Porro depois de o ala dos leões ter reclamado falta junto à linha final, algo sanado com cartões amarelos para ambos.





Já aos 50’, o árbitro Bruno Vieira usou o mesmo ‘modus operandi’ com Morita e Podence – num duelo a meio-campo, o médio do Sporting ‘trepou’ para as costas do atacante do Wolves, que não gostou e deu um ‘chega para lá’ no japonês. No total foram distribuídos 7 amarelos. Quentinho...