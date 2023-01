Menor pressão na Allianz Cup, a vontade de ficar e a mudança de sistema: o que Amorim disse antes do Arouca-Sporting

Rúben Amorim: «Há muitos jogadores da nossa equipa que ainda não venceram um título» Rúben Amorim: «Há muitos jogadores da nossa equipa que ainda não venceram um título»

Na conferência de antevisão ao Arouca-Sporting - marcado para amanhã (19h45) e referente às meias-finais da Allianz Cup -, Rúben Amorim admitiu que esta é a melhor oportunidade para o clube leonino conquistar um troféu esta temporada, face à diferença para o topo na Liga Bwin e dada a valia dos adversários na Liga Europa, as outras competições onde o Sporting também compete. O treinador verde e branco considera até que existe menor pressão na Taça da Liga por a equipa apenas depender de si própria mas vincou que ganhar "não salva a época".Sobre o mercado, e questionado sobre Van Ewijk - que como Record adiantou é hipótese -, Amorim disse que há vários alvos, que poderão chegar agora ou no verão, independentemente de uma eventual saída de Pedro Porro em janeiro. E a fechar lançou as bases para uma discussão em torno do 3x5x2, que poderá dar lugar a outro sistema na próxima temporada."Neto ainda não está com os indíces que queremos e Trincão não vai a jogo. Iremos apresentar o melhor onze, tendo em vista este jogo. Com muita atenção no que se passou em Arouca, vamos usar muito esse jogo para a nossa preparação. Já nos venceram, não têm responsabilidade e a equipa está bem orientada pelo míster Evangelista. Queremos muito ir à final e vencer.""É a que está mais perto, dependemos de nós, embora ainda estejamos na Liga Europa mas aí há outros favoritos. No campeonato não dependemos de nós. A Taça da Liga decide-se numa semana e estamos mais perto. É um título e um clube grande vive de títulos. Há muitos jogadores aqui que ainda não conquistaram títulos, têm de viver essas sensações. A responsabilidade deste clube é lutar por títulos.""Não salva nada, não podemos ver assim. O nosso objetivo é lutar pelo campeonato mas perdemos muitos pontos e estamos atrás. Tínhamos a Taça de Portugal, onde temos grande tradição e onde havia grandes ambições. Sabemos onde falhámos mas aqui podemos vencer. Não salva, nem deixa de salvar a temporada, depende de nós ganhar, sem pensar em salvar a época. Estamos a meio da temporada, não sei o que irá acontecer.""Estou feliz aqui e não faço intenção de sair. A renovação é nesse sentido, para todos saberem que há um plano a longo prazo. Mas depende dos resultados. Há um ano se calhar todos na rua diriam para eu continuar, mas se fosse hoje alguns dirão que sim e outros que se devia mudar. A minha ideia é ficar aqui, gosto de estar no mesmo sítio e o nosso grande objetivo é manter jogadores, criar uma base de uma equipa campeã mas ainda temos de lutar contra certas situações. Não quero tanto ir para grandes campeonatos, quero estar num grande e já estou num grande clube. Quero um projeto onde haja capacidade para construir e lançar miúdos mas sempre com a mesma base. Agora precisamos de ganhar jogos mas estamos em 4.º lugar e isso é sempre complicado de gerir com os nossos adeptos. A minha ideia é continuar no Sporting.""Eles têm muita vontade mas têm sempre pressão também. Estão mais pressionados no campeonato, onde sentem que estão muito atrasados. Isso é a pressão maior e há jogadores que não sabem ainda o que é lutar por títulos. Eles olham para estes três adversários na Taça da Liga e sabem que podemos ganhar dois jogos a essas equipas. Alguns estão ansiosos mas a grande pressão num clube grande é quando está atrasado e sabe que não está num lugar de acordo com a grandeza do clube. Amanhã será diferente, estão motivados. É maior a vontade de ganhar do que a pressão.""Acho que não, temos jogado bem. Temos mostrado alguma ansiedade mas olhando para cada jogo, entrámos sempre bem. Mas por vezes não temos tido eficácia. Nos últimos 10 jogos temos 4 golos sofridos e é melhor do que o que vínhamos a fazer. Amanhã vamos estar desinibidos e vamos dar resposta diferente da que temos dado no campeonato. Se vai sair bem ou não... noutros anos tinha mais certeza que íamos marcar e não sofrer. Neste momento... vamos ver, depende de como entrarmos.""St. Juste já pode começar de início. Mercado? É mais do mesmo, temos alguns alvos a pensar para agora como no futuro. Poderão entrar... não olho para a posição de lateral como uma obsessão a contratar porque conto com o Porro. Em Portugal as equipas estão a usar agora muito o 4x4x2, como Vizela ou Benfica, e nós vamos ter de fazer essa avaliação e ver como jogaremos para a próxima época."