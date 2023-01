RÚBEN AMORIM À SPORT TV:

Rúben Amorim sobre Porro: «Deus queira que esteja complicadíssima essa negociação»

Rúben Amorim elogia coletivo do FC Porto mas assume: «Há três jogadores especiais»

Rúben Amorim deixou claro que conquistar a Allianz Cup "não salva" a temporada do Sporting. Na antevisão à final de amanhã diante do FC Porto, o treinador leonino frisou que esta edição da prova é mais importante para a sua equipa e disse que Pedro Porro estará amanhã em campo - ainda que sem garantir que o lateral não saia em janeiro."Não vejo como uma queixa. Todos os jogadores começam a preparar as finais e foi isso que o Sérgio Conceição fez. Não o vi com uma queixa, foi utilizar tudo para começar a preparar os seus jogadores. Eu talvez fizesse o mesmo. O ano passado aconteceu ao contrário e acho que o Sérgio Conceição também o disse aqui. Não tem interferência nesta final. Tivemos mais um dia para preparar, mas as equipas já se conhecem tão bem que mesmo em termos de preparação torna-se tudo igual. Não o vi como uma queixa, vi como um preparar a equipa. Aproveita todas as pequenas coisas para motivar os seus jogadores. Portanto, vi como uma motivação para os seus jogadores e expliquei aos meus que era essa característica do Sérgio em cativar os seus jogadores. Tem a ver um pouco com o ADN da equipa do FC Porto. Temos de ser iguais: ser muito agressivos e usar todas as pequenas vantagens para a nossa equipa para vencer a final.""Os jogadores não pedem nada ao treinador. Eles têm de fazer o que o treinador diz. São jogadores do Sporting. Portanto, têm de jogar. O Pedro sempre quis jogar a final porque tem de jogar. É jogador do Sporting. Foi uma guerra muito saudável. Nesta semana, toda a gente demonstrou níveis de recuperação muito elevados após o jogo. Ninguém demonstrou desconforto muscular. É sinal que toda a gente quer jogar estes jogos. Ele é mais um deles.""Há sempre espaço. Se não houve nós arranjamos, sabe sempre como o primeiro. Vamos ganhando taças, só ganhámos um campeonato no Sporting mas já nos esquecemos um bocadinho do sabor. Há sempre espaço para mais taças e sabe sempre como o primeiro. É o que vamos tentar fazer.""Está apto. Estamos a contar com ele. Tem a ver com o susto e com o sacrifício dele. Ele quer muito jogar. É importante para nós. Conseguindo ir a jogo, é mais uma opção para nós.""Não retira nada. Temos de entrar da mesma forma, será mais uma conquista como todos esperamos. Os jogadores estão motivados, todos gostam de jogar estes jogos. É um jogo com uma equipa muito forte e estamos todos preparados e confiantes para tentar ganhar mais uma Taça da Liga.""Estamos confiantes. Sabemos o que nos espera amanhã. Vamos entrar da mesma forma e tentar trazer o título para Lisboa."Não tem nada a ver com isso. Sentimo-nos favoritos em todos os jogos, queremos entrar sempre positivos. Mais um jogo com o FC Porto. Mais uma taça em jogo, que pode ser para cada um de nós. Queremos trazer a vitória para Lisboa e mais uma taça que merecemos.""Acho que não. Temos de estar preparados, quando temos Champions jogamos à terça ou quarta e ao domingo. Preparação pode ser diferente no planeamento mas os jogadores têm de estar preparados, ainda por cima numa final amanhã. Fisicamente sei que do lado do FC Porto também vão estar bem.""Não afeta nada. Estou feliz no Sporting e como jogador estamos aqui para representar o clube e se estamos aqui é para estar de alma e coração no clube. É assim que temos de olhar quando surgem esses interesses e representar o clube da melhor forma.""Sinto que estou num bom momento, mas não digo o melhor porque já passei bons momentos no Sporting e espero dar continuidade""Já joguei nas duas posições. Para mim é igual, agora estou a jogar aberto. Não sei se amanhã vou jogar aberto ou na frente, até posso nem jogar. Mas a minha maneira de ver é que em qualquer posição temos de dar o nosso contributo da melhor forma. Quanto à experiência tento passar sempre aos mais novos que estes jogos são muito importantes e temos de estar sempre concentrados, porque se podem definir em pequenos pormenores.""Surpreender é difícil. Cada jogo tem a sua história. Depende como as equipas se adaptam ao jogo. São dois treinadores que já jogaram muitas vezes um contra o outro, as duas equipas também, os jogadores já se conhecem. O FC Porto já mudou a forma de jogar, nós temos nuances diferentes. Isso não vai ser uma surpresa porque há todo o tipo de observação. Portanto, surpresa não mas são equipas com estilos diferentes. Cada equipa vai querer levar o seu estilo a ser mais forte. Vai ser por aí. Temos de aumentar a intensidade e agressividade. Não se pode jogar com o FC Porto de Sérgio Conceição sem ser muito agressivo. É isso que vamos fazer amanhã.""Agora já não sai. Vai para estágio e eu estou ao pé dele. Já não sai até ao jogo. Ultimamente, o futebol tem mudado um bocadinho mas os clubes estão em primeiro lugar e ele está apto a jogar. Desde que esteja inscrito pelo Sporting ou por outro clube, tem de ir a jogo. Aqui é um facto. Percebo que isto envolve muito a cabeça dos jogadores, mas o principal e indicação que eu tenho é que o Porro está apto. Mais importante para mim, é que se não estivesse apto estaria outro jogador. Estarei sempre tranquilo. Este jogo não se resolve apenas com um jogador. Temos de estar muito bem como equipa. Nós funcionamos muito bem como equipa desde que sejamos muito agressivos e intensos e que tenhamos coragem de jogar. Não podemos focar-nos só num jogador. O Porro é mais um jogador que está apto e vai para estágio. O que tiver de acontecer vai acontecer. Estaremos preparados para todos os cenários.""Não sei se é o último jogo ou não. Faltam poucos dias. Vocês vão saber até dia 1, se fica ou se sai.""Está a correr de forma diferente para as duas equipas. Saímos da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal. Por termos menos títulos e pelo facto de o FC Porto a época passada ter ganho o campeonato e a Taça de Portugal – não ganhou a Taça da Liga porque fomos nós –, ganhou os últimos dois. É mais importante para nós mas a vontade de vencer vai ser igual para as duas equipas, conhecendo o treinador e a forma de estar do FC Porto. Vão querer ganhar tanto quanto nós. Para mim é mais importante para nós porque queremos vencer também. Precisamos deste título porque temos um projeto que precisa de títulos, de confiança, de jogadores que têm demonstrado muito talento mas não têm sido consistentes. Os títulos dão a confiança de que nós precisamos. É pensar no jogo de amanhã e estou confiante que vamos vencer.""Depende como enfrentarmos os desafios. Ganhando também não salva nada e não podemos enfrentar as coisas de ânimo leve. Se for ao contrário, perdemos um título e temos de seguir em frente. A vida de toda a gente faz-se de desafios. O impacto que vai ter depende da nossa abordagem do que for daqui para a frente. É um título que é importante porque queremos ganhar. Dependemos de nós. Saímos da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões. Portanto, que é muito importante ganhar um título. Há muitos jogadores que ainda não ganharam e é sempre bom não esquecer o sabor da vitória. É viciante e quando se deixa de vencer muitas vezes… Não é o nosso caso mas já faz falta esse sabor. Isso ajuda as equipas a crescer. Crescemos muito. Há jogadores que já saíram que cresceram muito rápido com vitórias e títulos. É importante para o nosso clube, tem de fazer parte da nossa identidade. Por tudo, mas também pela época irregular que temos vindo a fazer.""Está apto mas não está sem dores. Ele quer muito jogar e é mais uma opção para a nossa equipa.""Não chega. A época passada ficámos em 2.º lugar e fomos à Champions. Sabemos dos desafios que nós temos e das diferenças, das dificuldades que nos foram colocadas no verão. Não poderemos ter um discurso quando as coisas correm bem e mudar o discurso. As pessoas ficam confusas. Nós temos convicções. Esta época ter apenas um título será escasso. É o pensamento que quero nos jogadores e sei das consequências que isso tem. Olho muito para o lado negativo. Terá coisas más de volta do treinador e sei que isso põe em perigo muita coisa, mas é assim que eu quero levar as coisas e que os jogadores se sintam. Se o ano passado foi escasso, imaginem este ano. Quero que sintam isso. Estaremos muito mais perto de vencer se tivermos essa mentalidade. Diria que não salva nada e continuará a ser escasso. Teremos de ganhar jogos atrás de jogos.""Tudo entra nas contas. O Porro ainda não saiu e depois logo veremos. Temos opções, temos o nosso scouting mas nem tudo é fácil num curto espaço de tempo. O Porro está cá. Vocês estão com pressa de mandar o Porro embora. Vamos ver. Conto com o Esteves e o Travassos sabendo que eles têm de percorrer um caminho para jogar no Sporting. Se tiverem de ser lançados mais cedo serão como foram outros. Há surpresas. Nunca ninguém pensou aqui na formação do Sporting que o Inácio se tornasse em tão pouco tempo o jogador que é. Garanto-vos porque recebia a informação. Foi uma surpresa para todos e até para mim, que não vejo mais do que os outros. Apenas ele cresceu rapidamente e por vezes há surpresas boas dentro da dificuldade. Há coisas que não se fazem num curto espaço de tempo e não vamos fazer nada que ponha em risco o nosso projeto. Não vamos fazer nada sem ter a certeza. Vamos ver.""Não faço ideia. Não sei a estratégia nem me preocupo. O que me foi dito foi em relação à cláusula do Pedro Porro. Penso que é isso que está a ser cumprido. Não sei ver qual é a estratégia. Temos de ver que às vezes é obrigatório vender e eu não tenho acesso a essa informação. Não me quero estar a meter nisso. Há outras vantagens em que não somos obrigados a vender. Essa é a grande vantagem dos clubes. Não há grandes negociadores e maus negociadores. Há os que têm de vender e os que não têm. E quando não se tem de ver, é diferente a negociação. Não faço ideia. Deus queira que esteja complicadíssima essa negociação. Faltam 3 dias. Tudo pode acontecer.""Depende também da vontade dos jogadores. Obviamente, se querendo jogar mais ou menos. Temos um plantel grande. Temos muitos jogadores da formação que sobem e baixam consoante as necessidades das duas equipas. Temos ambição na Liga 3 e é importante para o nosso projeto. A saída do Matheus Nunes vai ligar à pergunta do mercado… Foi tudo muito em cima da hora. Fizemos tudo com alguns jogadores, para posições em que voltaram outros. Temos de arrumar a casa nesse sentido. Temos de voltar ao nosso trajeto e seguir esse caminho. Não sei se vai sair alguém. Poderá sair. Depende da ideia dos jogadores. Há contratos a respeitar.""Depende dos jogadores. O Taremi faz muitos golos. O Otávio tem uma alma e divide o jogo como ninguém. Depois há o Pepe que para além do futebol dá uma coisa diferente à equipa. O Sérgio Conceição poderia descansar os 3, não acredito que o faça. Não poderei escolher. Vale muito pelo seu todo, pela forma como o treinador prepara a equipa, pela agressividade que mete. Há três jogadores especiais e esses, juntamente com o Uribe, vêm muito daquela base que dá à equipa para serem campeãs. Formam uma base que dá estabilidade à equipa. Portanto, eles valem por um todo. Há uma espinha dorsal que vale a pena ter numa equipa.""Acima de tudo é o caminho que os clubes têm de percorrer, por mais que custe aos treinadores, se depois estão capazes ou não de fazer isso. Tenho sido muito claro nos clubes. Lembro-me no meu tempo do Benfica [enquanto jogador], que começou a vender muitos miúdos da equipa B por 15 milhões de euros e começa a fazer um orçamento aí e não vende nenhum jogador da equipa principal. Todos os clubes têm a sua forma de crescer e criar estabilidade. Nós estamos nesse processo. A verdade é que não tenho acesso e nem é do meu trabalho ter acesso a isso, mas a verdade é que ainda estamos a construir um processo para ter estabilidade e não ter de vender e vender cada vez mais caro para ter uma base que, por exemplo, o FC Porto tem naqueles 4 jogadores. Estamos a fazer o nosso caminho. Não é tirar o tapete. O Matheus toda a gente sabe. Foi uma situação completamente diferente. O Porro e Nuno Mendes… Quando tem de se vender, tem. Quando se paga a cláusula, quando é assim, espero que seja apenas pela cláusula. Não chamaria tirar o tapete. Faz parte do processo do clube, da estabilização financeira. Também passa por aí. Nós sofremos um pouco com isso mas eu já sabia. Quando assinei a renovação já sabia. Agora, é seguir em frente.""Acima de tudo, não sofrer três golos, obviamente. Depois, tivemos bons momentos com a bola e fomos pouco agressivos a chegar à área. Sentimos falta de um avançado, sendo muito aberto. O Edwards jogou a avançado. Ligou muito bem o jogo mas faltou-nos agressividade, coisa que o FC Porto teve muita nesse jogo. Sofremos alguns golos, o primeiro a chegar ao intervalo, depois há a situação do golo do Porro numa segunda bola. Colocou a mão à bola e acabou o jogo. Eu mostrei à equipa as coisas boas que fizemos e aquilo em que temos de melhorar. Podemos ser uma equipa diferente. Se estivermos no dia certo, tenho a certeza que somos capazes de vencer o FC Porto. É o campeão nacional e está preparado para todos os momentos do jogo. Diria que olhámos muito para o jogo, para a agressividade do FC Porto e temos de a igualar. Temos de ser mais agressivos a ir para a baliza, temos talento e isso é o mais importante. Quando toda a gente acredita que conseguimos, é possível fazer. Estaremos mais perto de vencer o jogo."