Antigo avançado do Sporting condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas

Koke, antigo avançado que representou o Sporting na temporada 2005/06, foi esta terça-feira condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas, depois de ter confessado liderar uma organização criminosa que operava em vários países europeus.O espanhol, atualmente com 40 anos, , assumia as operações de um esquema de droga juntamente com o irmão, dando instruções aos membros da mesma relativamente às quantidades e preços a que deviam ser adquiridas, assim como outras indicações relacionadas ao transporte das substâncias.Koke, que inicialmente arriscava 16 anos de prisão, viu a sua pena ser reduzida para seis anos depois de admitir o crime.