António Fonseca e a motivação do Sporting para o Bessa: «Concentrar-se no objetivo que ainda pode alcançar» Professor de Psicologia do Desporto lembra que se os jogadores pensarem "naquilo que não podem fazer só lhes vai criar ansisedade"