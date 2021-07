Antunes em lágrimas na despedida do Sporting e Amorim admite: «Foi o gajo que me custou mais»

O Sporting publicou nas redes sociais um vídeo de despedida de Antunes, que, como Record adiantou, rescindiu com os leões e assinou hoje pelo Paços de Ferreira. O lateral-esquerdo emocionou-se no balneário, ficando logo em lágrimas quando Rúben Amorim admitiu quão especial ele era.





"Bora malta, estamos aqui para nos despedirmos do Vitorino. E foi o gajo que me custou mais. Obrigado por tudo, Vitorino. És um gajo especial e tudo o que precisares... só se não quiseres, ok?", confessou o treinador no balneário.Os elogios vieram também de Hugo Viana. "Tudo o que ganhámos desde que estás aqui e tudo o que possamos ganhar este ano, todas as conquistas que possamos ter, será muito por culpa tua. Foste um dos grandes pilares, um exemplo de profissional para todos", referiu o diretor desportivo no discurso, com o capitão Coates a seguir-se: "Foste um jogador que sempre transmitiu coisas positivas para o grupo. Se jogavas, se não jogavas... sempre trabalhaste para o grupo."Já o defesa admitiu que este foi o melhor balneário onde esteve, antes de romper em lágrimas: "Estive muitos anos noutras equipas, noutros grupos, e nunca me senti tão bem como estava aqui. Encontrei aqui pessoas espectaculares, vocês todos. Os meus companheiros..."