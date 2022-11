«Ao contrário de alguns jogos, Amorim fez o que devia ter feito»: as reações à vitória do Sporting

O Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 3-0 , com os leões a beneficiarem também da expulsão de Afonso Freitas ainda na 1ª parte, mas a verdade é que somaram antes e depois chances suficientes para marcar. Os golos de Porro, Morita e Edwards (esteve nos três lances) foram decisivos num jogo controlado pelo Sporting. Record ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória em Alvalade."Esta é uma vitória que dá mais tranquilidade aos jogadores e à equipa técnica para poder trabalhar. Tenho acompanhado os jogos do Sporting. Só não vejo quando não posso. Marcus Edwards? É um excelente jogador com muitas qualidades que aprecio. É um jogador que precisa de ser incentivado, pois tem muito para dar ao clube"."A expulsão facilitou muito a tarefa do Sporting. Altera taticamente os planos de qualquer treinador. Ao contrário do que tem feito em alguns jogos, o Rúben fez o que devia ter feito. O Edwards mereceu ser o homem do jogo. Ele e o Morita têm de estar em campo. Se o Sporting jogasse sempre assim não estava nesta situação"."Vitória que sabe a balão de oxigénio. Depois de 20 minutos de desperdício, a eficácia foi a nota dominante que tem faltado na pauta da época. Com o regresso de alguns jogadores após lesão, fica provado que o plantel não é tao curto quanto se pensa, desde que a equipa saiba jogar para transformar as oportunidades que cria em golos"."Bom jogo do Sporting sempre a pressionar. Muita posse de bola como de costume. Muitos remates, muitas oportunidades falhadas. Felizmente hoje entraram três bolas e até tivemos direito a um golo resultante de um ressalto. Uma fartura! A expulsão também ajudou e os três pontos são nossos".