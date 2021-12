Apanha-bolas 'festeja' como Paulinho após o golo apontado ao Benfica na Luz

Paulinho marcou o segundo dos três golos com que o Sporting bateu o Benfica e nas últimas horas voltou a fazer referência ao jogo com nova publicação nas redes sociais. O avançado do Sporting publicou uma imagem a festejar em direção aos adeptos leoninos que se deslocaram à Luz. A imagem tem a curiosidade de se ver um apanha-bola presentes no estádio em que parece estar a imitar o gesto que o avançado habitualmente faz ao colocar o indicador a apontar para a testa.