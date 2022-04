E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já dentro da compensação da 1.ª parte, Matheus Reis ganhou um lançamento lateral, mas o apanha-bolas colocado junto ao banco do Sporting tentou recolher logo a bola, cortada pela linha lateral por Pêpe. O lateral do Sporting foi obrigado a correr para a recolher e, já após Nuno Almeida apitar, queixou-se do sucedido ao quarto árbitro.