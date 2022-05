Aplicar critério de St. Juste na contratação de avançado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A abordagem que o Sporting pretende adotar tendo em vista a contratação de um avançado para a próxima época será idêntica ao que sucedeu em relação à aquisição de Jeremiah St. Juste ao Mainz. Com outro fôlego financeiro para a temporada que se avizinha, fruto da iminente venda de Nuno Mendes a título definitivo ao PSG por 40M€, bem como o encaixe nos cofres já garantido pela qualificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Champions, o clube de Alvalade irá investir com critério.

Tal como sucedeu no caso St. Juste, os responsáveis leoninos estão dispostos a investir bem por contratações que aumentem o valor do plantel, prosseguindo com a solução por um avançado. Amorim até deixou claro que continuará a ter um plantel curto, garantindo só reforços em posições-chave.