Após críticas, Pote pede "desculpas aos que realmente estão sempre lá para apoiar"

View this post on Instagram A post shared by Pedro Gonc¸alves (@pedroogoncalves28)

Pote apresentou um pedido de desculpas aos adeptos que foram "apoiar" a equipa no jogo com Midtjylland que, recorde-se, terminou com uma monumental assobiadela à formação leonina fruto do empate (1-1) alcançado nos descontos."Um pedido de desculpas aos que realmente estão sempre lá para nos apoiar. Sem esse apoio não era o que sou hoje. Fé e nunca desistam dos vossos sonhos", partilhou o jogador na sua conta do Instagram.Com esta publicação, o internacional português veio retificar as declarações prestadas a quente no final do jogo com a equipa dinamarquesa quando afirmou "precisamos de apoio, não precisamos que estejam contra nós, por isso vamos para a frente".