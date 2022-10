Apupos e "joguem à bola": adeptos do Sporting não perdoaram jogadores em Barcelos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O contraste era claro mal soou o apito final do Varzim-Sporting: pelas centrais do Cidade de Barcelos fazia-se a festa em tons de preto e branco, ao mesmo tempo que muitos dos adeptos dos leões cobravam mais uma derrota da formação orientada por Rúben Amorim.

Num dos topos, onde se encontravam os grupos organizados dos verdes e brancos, chegaram insultos e assobios, enquanto se entoavam cânticos com o pedido de "joguem à bola" à mistura. Timidamente, o grupo não saiu do círculo central, recolhendo depois ao balneário, com semblantes de desolação, como o de Pote.