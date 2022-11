«Aquele penálti foi manhoso!»: as reações à eliminação do Sporting da Champions

O Sporting foi ontem derrotado pelo Eintracht Frankfurt, por 2-1 , no grupo D da Liga dos Campeões, chegou a estar fora das competições europeias e acabou na Liga Europa graças a um golo do Tottenham aos 90'+5.ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre o encontro."Penso que o resultado final acaba por ser injusto e penalizador. Ficam muitas dúvidas sobre o lance do penálti, pois o Coates foi empurrado. É mais um objetivo que fica pelo caminho. Gostaria de realçar a entrega da equipa que deu tudo de si em campo.""O Sporting esteve perto de conseguir alcançar os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Aquele penálti foi manhoso! O Sporting tem pouco peso na Europa e isso nota-se. Temos de nos contentar com a Liga Europa, que acaba por ser um ponto positivo.""Depois de uma boa primeira parte, a segunda foi um desastre. Não vi uma equipa com mentalidade ‘Champions’. O golo do empate deitou a equipa abaixo e ela não conseguiu erguer mais. Estou triste pela eliminação, mas a equipa não mereceu passar."