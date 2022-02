«Aqui é a Primária, lá a Universidade»: Rúben Amorim rendido a Guardiola e ao City... mas com um aviso

Amorim: «Melhor lateral-direito do Mundo? Porro, Esgaio e Esteves. O Cancelo também está na lista» Amorim: «Melhor lateral-direito do Mundo? Porro, Esgaio e Esteves. O Cancelo também está na lista»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim deixou muitos elogios à qualidade de Pep Guardiola e do Manchester City, mas também aos jogadores do Sporting, considerando que alguns têm mesmo qualidade para atuar num patamar como o dos cityzens. Só falta, disse o treinador leonino entre risos, um treinador à altura para que os futebolistas verde e brancos possam 'explodir'."Não podemos estar a tapar todos os espaços, porque eles mudam. Observámos o City e eles mudam o posicionamento completamente. Nesse aspeto foi fácil, dissemos aos jogadores que é impossível traçar um plano só para tapar o City. Por isso vamos tentar levar o jogo para o que fazemos bem. Olhámos para o City e pensámos 'se calhar poderíamos fazer mais isto'. Os jogadores do Sporting tem qualidade para chegar a esse patamar do City, o azar deles é não terem um treinador capaz de os levar a esse patamar (risos)", disse Amorim na conferência de antevisão ao jogo de amanhã, prosseguindo com os elogios."A minha grande referência sempre foi o Mourinho. Mas o Guardiola é o melhor treinador do Mundo neste momento e o City a melhor equipa. O Sporting tem um treinador muito estruturado, pouco flexível, aqui é a Primária e aquilo é já a Universidade. É um momento diferente de entender o jogo", vincou, deixando claro que existe um grande fosso entre si e Pep. No entanto, apesar das diferenças, Amorim disse acreditar numa surpresa: "é possível isso acontecer e temos de acreditar. Os meus jogadores já me surpreenderam, já fizeram alguns milagres e é mais importantes eles acreditarem.""O melhor é o Porro, o Esgaio e o Esteves. Depois o Cancelo esta lá na lista. Quando o conheci tinha esse talento, não tinha era a mentalidade certa. Cresceu muito, está muito mais maduro e ouvi-lo falar agora e o que ele era... é um dos melhores do Mundo, tinha talento mas não a mentalidade. Ganhou experiência, é merito dele e de jogar em grandes clubes."