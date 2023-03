Mateu Lahoz, árbitro espanhol de 46 anos, foi o escolhido pela UEFA para arbitrar o jogo de quinta-feira do Sporting com o Arsenal (20h00), em Londres, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. No primeiro jogo, em Alvalade, as equipas empataram a duas bolas.O juiz será auxiliado pelos compatriotas Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar, com Ricardo de Burgos a desempenhar as funções de quarto árbitro.No VAR estará o italiano Massimiliano Irrati, assistido pelo espanhol Ignacio Iglesias Villanueva.A UEFA nomeou Artur Soares Dias para arbitrar o Ferencvaros-Bayer Leverkusen, também na Liga Europa, no mesmo dia, na Hungra.Paulo Soares e Pedro Ribeiro vão ser os árbitros assistentes, António Nobre o quarto árbitro, Tiago Martins o VAR e Luís Godinho o assistente do VAR.