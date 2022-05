Argelinos dizem que Al-Hilal fez proposta por Slimani

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, terá avançado com uma proposta por Islam Slimani, avançado que não entra nos planos de Rúben Amorim e ainda tem contrato com o Sporting até ao verão de 2023. A notícia é avançada pela estação televisiva argelina 'Ennahar'.Recorde-se que o internacional argelino entrou em rota de colisão com o técnico leonino, que o 'riscou' das opções na parte final da temporada, procurando clube para a próxima época.