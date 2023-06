Argentina de Tanlongo perde e é eliminada do Mundial sub-20

Tanlongo foi eliminado do Mundial sub-20, depois de a Argentina ter sido derrotada pela Nigéria (0-2) nos oitavos-de-final, naquela que foi uma das maiores surpresas da competição até à data.No jogo disputado em San Juan, o médio do Sporting voltou a merecer a confiança do selecionador Javier Mascherano para ser titular no meio-campo da seleção albiceleste (totalizou os 90 minutos), porém não foi capaz de evitar o desaire dos anfitriões, tendo ficado ligado aos dois golos dos africanos – no primeiro foi ‘macio’ e não conseguiu o corte a meio-campo; no segundo, e já a atuar como central pela direita, perdeu uma disputa aérea.No entanto, o jogador de 19 anos acabou por ter um bom desempenho global na prova, ao merecer o estatuto de titular em 3 dos 4 jogos que a Argentina disputou, de tal forma que contabilizou 251 minutos, mais do que a utilização que mereceu em 14 jogos pelo Sporting desde janeiro (162’).Depois do adeus ao Mundial sub-20, Tanlongo vai agora gozar de um período de férias e deve regressar ao clube no início de julho, quando será dado o pontapé de saída para 2023/24.