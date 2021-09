Arias reconhece importância do Sporting na sua carreira: «Ajudou-me a crescer como jogador e pessoa»

Agora ao serviço do Granada, um clube no qual procura relançar a carreira depois da grave lesão que sofreu no ano passado, que o fez ficar fora dos relvados durante praticamente um ano, o colombiano Santiago Arias falou este fim de semana aos meios de comunicação do clube espanhol, numa entrevista na qual passou em revista alguns momentos da sua carreira, nomeadamente a entrada na Europa através do Sporting, clube que representou em 2011/12 e 2012/13.





"A minha primeira experiência na Europa foi em Lisboa, onde joguei pelo Sporting durante dois anos. Ajudou-me a crescer como jogador e como pessoa, mas também para conhecer o continente", confessou o defesa colombiano, que também abordou ainda as seguintes passagens."Mais tarde fui para o PSV, onde joguei cinco anos muito bons e cada vez ia crescendo mais, até ser o melhor jogador do ano na última época, algo que para um lateral é muito difícil. Fui ao Mundial depois e apareceu o At. Madrid", lembrou o defesa, que passou ainda em revista a complicada passagem pelo Bayer Leverkusen. "Só pude jogar um jogo antes da lesão, mas agora começo do zero aqui para mudar a minha história", completou o defesa, que pelos alemães se lesionou gravemene