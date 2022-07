E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Aris oficializou esta terça-feira, nas redes sociais, a contratação de Rafael Camacho até 2023, por empréstimo do Sporting.Recorde-se que o extremo português já tinha atuado (e marcado) esta segunda-feira no triunfo em jogo particular frente ao Olympiacos de Pedro Martins (2-1) , onde entrou aos 60 minutos.