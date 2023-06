Arthur apresenta-se no Sporting dia 2 de julho

Arthur Gomes não está a ser negociado e vai apresentar-se no dia 2 de julho em Alcochete, uma informação avançada pela assessoria de imprensa do jogador a. "Arthur Gomes é atleta do Sporting, com contrato vigente por mais três temporadas. Segue em férias e se apresentará ao clube após esse período", assegura o representante do atacante brasileiro.Na última época, apesar de não ter sido titular, o extremo foi utilizado por Rúben Amorim em 38 jogos oficiais, tendo apontado quatro golos e somado três assistências.