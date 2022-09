Arthur apresentado no Sporting: «Estou a realizar um sonho»

Arthur foi esta segunda-feira oficialmente apresentado como reforço do Sporting. Contratado ao Estoril no último dia de mercado, o extremo não escondeu a sua "felicidade" por ter dado um novo rumo à sua carreira."Estou muito feliz e a realizar um sonho, e agora vou fazer tudo para corresponder à confiança que depositaram em mim", afirmou à Sporting TV, onde também destacou o primeiro contacto que teve com Rúben Amorim: "É um grande treinador e passou muita confiança na nossa primeira conversa. Vou fazer tudo para corresponder às expectativas dele".O brasileiro, de 24 anos, assinou até 2026 e agora só já espera pela estreia em Alvalade...e na Champions. "Espero poder concretizar esse sonho e ir, juntamente com o Sporting, o mais longe possível - um passo de cada vez. Estou muito feliz por poder disputar a Liga dos Campeões. Já joguei contra o Sporting em Alvalade e foi muito difícil com os adeptos a apoiarem sempre", acrescentou o reforço que agora só "espera dar alegrias aos sportinguistas".