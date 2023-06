Arthur descarta falar do futuro

Arthur esteve na 3.ª edição do Leilão Instituto Projeto Neymar, em São Paulo – onde se fotografou com Jimmy Butler, basquetebolista dos Miami Heat. Instado a abordar a possível saída de Neymar do PSG, o jogador do Sporting descartou comentar o futuro do amigo... e o seu. "Nas férias nem penso em futebol, estou a desfrutar", atirou. O Corinthians está interessado no extremo, que planeia apresentar-se na Academia a 2 de julho.