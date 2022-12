Arthur e Matheus Reis no 'ADN de Leão': «Corremos mais depois da folga do que nos jogos»

Ao contrário da maioria da população que aguarda com entusiasmo os dias de descanso, Matheus Reis confessa que encara esses momentos com alguma... ansiedade desde que assinou pelo Sporting. "Às vezes preferimos nem ter folga, porque corremos mais depois da folga do que nos jogos", revela o defesa, que viu as suas palavras corroboradas por Arthur, no último episódio do 'ADN de Leão' que já se encontra disponível.

Mesmo com a Liga Bwin parada, Rúben Amorim não tem poupado os jogadores, principalmente no primeiro dia de trabalhos. "Aqui nunca está calmo e nós já sabemos que o regresso é duro e vemos isso no GPS", acrescenta o lateral. O compatriota reforça a dura realidade, sem perder o bom humor: "O regresso aos treinos é triste."

Certo é que este esforço acaba por ter as suas recompensas, e Arthur conheceu essa face da moeda no jogo com o Tottenham, em Alvalade, quando selou o resultado em 2-0 com um lance individual magistral que continua a rever. "Não esperava jogar mas estava preparado, e ainda celebrava o golo do Paulinho quando o míster disse que ia entrar. Depois foi instinto, peguei na bola e tinha de fazer uma coisa diferente", revela o atacante, de 24 anos, que ainda recorda outro episódio na jogada: "O Porro disse que me ia 'xingar' pois a ordem era para segurar a bola e eu fui para cima". Matheus Reis foi menos feliz pois estreou-se na época passada, na goleada sofrida com o Ajax em casa (1-5), mas garante que concretizou "um sonho" quando ouviu o hino da Champions em pleno relvado de Alvalade.

Já totalmente integrados, os jogadores também concordaram que cada vez mais a escolha dos clubes deve passar pelo projeto. "Depende de cada um mas eu quero ter a possibilidade de disputar títulos. O dinheiro não é o mais importante", diz Arthur.

Revisão salarial do defesa até maio

Matheus Reis tem contrato com o Sporting até junho de 2025 e, como Record noticiou oportunamente, vai ser alvo de uma revisão salarial por parte da SAD, de forma a ver compensado o rendimento que tem alcançado. O processo decorre sem urgência, e até ao final da temporada, vai ficar concluído. Ontem, o esquerdino, de 27 anos, recordou o momento em que foi confrontado com a possibilidade de assinar pelo emblema leonino, e garantiu que nem hesitou. "Muitos diziam que chegava aqui e nem ia ajudar pois o clube já tinha dois laterais, mas eu já cá estava em Portugal, e disse logo que ia de olhos fechados. Eu quero ganhar títulos e, em parte, isso depende da autoconfiança", defende.

Fatura do 'meinho' assusta Arthur

Há quatro meses em Alcochete, Arthur reconheceu que, quando chegou, recebeu um conselho valioso de Gonçalo Esteves que o preveniu que as presenças nos 'meinhos' eram contabilizadas e, no final de cada mês, o elemento que fosse mais vezes ao centro seria o responsável pelo pagamento do jantar do grupo. O jovem lateral também o avisou das cifras atingidas, e o extremo decidiu que jamais iria facilitar no exercício. “Quando me disse os valores decidi logo que ia deixar a vida ali”, confessou, entre risos, o brasileiro que ainda informou que o mais forte candidato a pagar o próxima conta é... Pote! Isto depois de Trincão, Ricardo Esgaio, Rochinha e até o jovem Mateus Fernandes.