Arthur Gomes apresentado amanhã como reforço do Sporting

Arthur Gomes, reforço contratado ao Estoril no fecho do mercado, realizou ontem o primeiro treino em Alcochete sob as ordens de Rúben Amorim. O Sporting não disponibilizou imagens da sessão.

O camisola 33 trabalhou com os novos companheiros de equipa, no dia seguinte à vitória sobre o antigo clube, e procura agora assimilar no mais curto espaço de tempo a ideia de jogo de Amorim para se estrear de leão ao peito. Aos 24 anos, o internacional sub-17 pelo Brasil cumpriu finalmente o sonho de representar um dos grandes clubes do futebol europeu, o que lhe permitirá disputar a Champions, objetivo que traçou quando começou a jogar na equipa principal do Santos.

Resta acrescentar que o extremo, por motivos de agenda, só deverá ser oficialmente apresentado amanhã.