Arthur Gomes: «Não vou dormir hoje, vou ver o golo o resto do dia»

O Sporting venceu em casa o Tottenham, por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e isolou-se na liderança. Paulinho, aos 90 minutos, e o estreante Arthur Gomes, aos 90+3, marcaram os golos do triunfo dos leões, que passam a somar seis pontos, mais três do que os ingleses.

"Noite inesquecível. Estou muito feliz pela minha estreia no Sporting. A forma como todos me receberam, não podia ser diferente. Estou muito feliz. Agradecer ao míster, que acreditou em mim, e graças a Deus hoje pude fazer uma estreia com golo, mas o mais importante foi a vitória", disse Arthur.





Reação de Arthur Gomes a ver o seu golo na Champions



Arthur Gomes em declarações à ELEVEN #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/9I8sYAY2zu — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 13, 2022

"Eu não vou dormir hoje, vou ver o golo o resto do dia. Estou muito feliz. É um sonho. Sempre tive o sonho de jogar a Champions League", prosseguiu, não escondendo a emoçãi."Eu vou tentar dormir, mas não vai ser fácil. É uma noite inesquecível, mas já passou. A partir da meia noite temos de pensar nos próximos passos e cabeça focada para trabalhar", concluiu.