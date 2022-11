Arthur motivado para o Sporting-Eintracht: «Esperamos fazer história»

Instantes antes de ser confirmado que seria titular diante do Eintracht Frankfurt , na vaga de Trincão, Arthur já não escondia o sorriso perante a oportunidade de pisar o relvado de Alvalade em dia de Champions."É o sorriso de estar a disputar a Champions e a jogar no Sporting, não há motivação maior. Esperamos sair daqui com a qualificação", disse o brasileiro, em exclusivo à Eleven Sports, determinado em garantir o objetivo: a passagem aos oitavos-de-final."Esperamos isso. Fica marcado ma carreira de um jogador. Esperamos fazer história. A mentalidade do Sporting é sempre vencer. Vamos jogar em casa, com os nossos adeptos, queremos fazê-los felizes e sair com a vitória", afirmou, ainda.O memorável golo ao Tottenham já não é mais do que isso mesmo, uma memória. "Fiquei a rever esse golo até dormir naquele dia. Mas sabemos que temos de mostrar de novo, o futebol é assim. Já é passado. Quero muito mais", garantiu.